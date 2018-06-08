Karnesini alıp, eve giderken kazada yaralandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, karnesini aldıktan sonra elektrikli motosikletiyle evine dönen lise öğrencisi Tunahan Yağa (17), otomobille çarpışması sonucu yola savrulup, yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Fevzi Çakmak Mahallesi\'nde meydana geldi. Fatih Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Tunahan Yağa, karnesini almak için sabah geldiği okuldan karneler dağıtıldıktan sonra çıktı. Elektrikli motosikletine binen Yağa, evine giderken, Oğuzhan Yanık yönetimindeki 34 KZ 4056 plakalı otomobil ile çarpıştı. Yağa, çarpışmanın etkisiyle yola savrulup, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi geldi. Yaralı Tunahan Yağa, ilk müdahalesinin ardından sağlık görevlilerince ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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