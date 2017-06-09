Karnesinde zayıf olan öğrenci okulda canına kıymaya çalıştı!

Mersin'de karnesinde zayıf notlar olan ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki öğrenci Z.S., okulunda, canına kıymaya çalıştı.

Merkez Akdeniz İlçesi'ndeki Cengiz Topel Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Z.S., karnesini aldı. Zayıf notların bulunduğu karnesine baktıktan sonra ailesinin kendisine kızacağından korkan kız öğrenci, okulun 4'üncü katındaki pencereye çıktı. Z.S.'nin ailesinden korktuğunu ve atlayacağını söylemesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi çağırıldı. Çocuğun bulunduğu sınıfa girerek pencereye yönelen polis ve öğretmenler, Z.S.'yi ikna etmek için dil döktü. İtfaiye ekipleri pencerenin altına tedbir alırken, Z.S.'nin ailesine de haber verildi.



Polisin 1 saat süren ikna çabası sonuç verdi ve Z.S. pencereden sınıfa girdi. Z.S. sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.