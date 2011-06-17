-KARNE KORKUSU İNTİHAR ETTİRDİ EDİRNE (A.A) - 17.06.2011 - Edirne'de lise öğrencisi, uzman çavuş olan babasının tabancası ile intihar etti. Meslek lisesi 9. sınıf öğrencisi Mahmut Baturalp Ö. (15), sabah saat 04.50 sıralarında yattığı odadaki ranzadan kalkarak 13 yaşındaki kardeşini uyandırdı. Kardeşine ''Benim 1 zayıfım var. Babam ne der acaba?'' diye sorarak endişesini dile getirdi. Lise öğrencisi daha sonra, Süloğlu'nda görev yapan Uzman Çavuş babası Halil İbrahim Ö'nün tabancasını alıp kendi odasına geçerek intihar etti. Silah sesine uyanan anne ve baba çocuklarını kanlar içinde görünce 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, öldüğünü tespit ettiği öğrencinin cesedini Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu arada, Mahmut Baturalp Ö'nün ölüm haberini alan okul yöneticileri, öğretmenleri ve öğrenci arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Okul Müdürü Remzi Çınarkök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencinin okul ile ilgili herhangi bir probleminin olmadığını ve sevilen bir öğrenci olduğunu belirtti. Çınarkök, ''Mahmut'un karnesinde zayıfı yoktu. Neden intihar ettiğini bizde bilmiyoruz. Şu anda Süloğlu'nda Milli Eğitim Müdürlüğünden bilgi aldıktan sonra ailesine taziye ziyaretine gideceğiz. Ancak, anne ve babasının revirde kontrol altında olduğunu öğrendik'' dedi. -KARNEDEKİ NOTLAR- 15 yaşındaki öğrencinin karnesinde notları ise şöyle: dil ve anlatım: 2, Türkçe edebiyatı: 3, din kültürü ve ahlak bilgisi: 4, tarih: 2, coğrafya: 3, geometri: 3, matematik: 4, fizik: 3, kimya: 3, biyoloji: 3, sağlık bilgisi: 3, yabancı dil: 2, beden eğitimi: 5, görsel sanatlar (müzik): 4 Yıl sonu notu 3 olan öğrencinin sınıf rehber öğretmeni Mustafa Yeşildağ, karnedeki öğrenci hakkındaki birinci dönem görüşünde ''Dersleri iyi, böyle çalışmaya devam etsin'', ikinci dönem görüşünde ise ''Dersleri iyi, seneye de böyle çalışmaya devam etmelisin'' diye yazdığı görüldü. Sınıfını doğrudan geçen öğrencinin, cenazesi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verilecek.