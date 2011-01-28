-KARNE KORKUSU EVDEN KAÇIRDI GAZİANTEP (A.A) - 28.01.2011 - Karnelerindeki zayıf notlar yüzünden evlerinden kaçan ilköğretim öğrencisi 2 kız çocuğu, Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde polisler tarafından bulundu. Şehitkamil Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinden yapılan açıklamada, polis ekiplerinin, karne notu düşük olduğu için evden kaçan çocukların tespitine ve ailelerine teslimine yönelik olarak Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde çalışma yaptığı belirtildi. Terminalde durumlarından şüphelendikleri H.K. (14) ve G.Y'den (12) kimlik isteyen polis, üzerlerinde kimlik olmayan çocukların kentteki ilköğretim okulunda okudukları, karne notları düşük olduğu için evlerinden kaçtıklarını öğrendi. İki öğrenci, ailelerine teslim edilmek üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.