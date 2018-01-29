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Karne hediyeleri yamaç paraşütü oldu

Kıvanç Galip ÖVER / FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, 26 başarılı öğrenci 'Başarıya Uçanlar Projesi' kapsamında karne hediyesi olarak yamaç paraşütüyle uçuş yaptı

29 Ocak 2018 00:55

Kıvanç Galip ÖVER / FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde, 26 başarılı öğrenci \'Başarıya Uçanlar Projesi\' kapsamında karne hediyesi olarak yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.
Fethiye İlçesi\'ndeki bir yamaç paraşütü firması ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla hazırlanan \'Başarıya Uçanlar Projesi\' kapsamında 13 ilçeden 26 başarılı öğrenci, Ölüdeniz Mahallesi\'ndeki Babadağ\'a çıkarak yamaç paraşütüyle atlayış gerçekleştirdi. Öğrenciler, bin 200 metredeki pistte hazırlıklarını tamamlayıp, tandem (ikili) uçuş yaptı. Öğrencilerin ardından Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya da uçuş yaptı. Kaya, atlayışı sırasında gökyüzünde Türk Bayrağı açtı.
Uçuş sırasında Ölüdeniz manzarasını izleyen öğrenciler, Belceğiz Plajı\'ndaki piste başarılı iniş yaptı. Atlayışların ardından Fethiye\'de turizmin 12 aya yayılması için farklı çalışmalar yapıldığını söyleyen Kaymakam Şahiner, \"Türkiye\'nin birçok ilinde sert kış yaşanırken Fethiye cennetten bir köşe gibi. Daha önce de uçuş yapmıştım ama bu mevsimde daha güzel ve anlamlı oldu. Herkesi bu güzellik için Fethiye\'ye davet ediyoruz.\" dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de yaptığı açıklamada, \"Hayatınızda bunu muhakkak bir kez yapın. İkinciyi zaten yapmak isteyeceksiniz. Muğla\'ya, Fethiye\'ye aşık olacaksınız. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize de başarılarının devamını dilerim.\" diye konuştu.

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