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Karne gününde narkotik uygulaması

KARS, (DHA)- KARS Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yarıyıl tatiline giren öğrencileri uyuşturucu tacirlerinden korumak için okul önlerinde ve çevrelerinde uygulama yaptı

19 Ocak 2018 15:57

KARS, (DHA)- KARS Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yarıyıl tatiline giren öğrencileri uyuşturucu tacirlerinden korumak için okul önlerinde ve çevrelerinde uygulama yaptı.
Uygulamada şüpheli görülen kişiler durdurularak üst araması yapılırken, okul çevrelerinde yer alan parklar ve metruk binalar tek tek kontrol edildi. Ekipler okul önlerinde yaptığı uygulamada öğrencilerin karnelerine bakarak, başarılarının devamını diledi.
Narkotik polisi okul önlerinin yanı sıra çevrelerinde yer alan internet kafeleri ve oyun alanlarını inceledi. Narkotik polisler parklarda bekleyen şüphelileri tek tek aradı. Ekipler, öğrencileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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