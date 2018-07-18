Karne günü yaptıkları eylemde 'darp edilerek' gözaltına alınan lise öğrencilerine dava açıldı

İstanbul Kadıköy'de 8 Haziran Cuma günü 'Karneler sizin gelecek bizim' eylemi yapmak isteyen, ancak daha başlamadan darp edilerek gözaltına alınan 30 lise öğrencisinden, '18 yaşından büyük' 19'u hakkında dava açıldı.

Artı Gerçek'ten Rıfat Doğan'ın haberine göre, haklarında ''2911 sayılı toplantı ve gösteri yasasına muhalefetten'' dava açılan 19 öğrenci ve 2 muhabirin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Kartal’da bulunan Anadolu Adliyesi Anadolu İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

Ne olmuştu?

Kadıköy'de bir buçuk ay önce Bahariye Caddesi’nde 'Karneler sizin, gelecek bizim' eylemi yapmak isteyen 30 liseli, polisin sert müdahalesine maruz kalmıştı. Eylem yapamadan gözaltına alınan öğrenciler, polis otosunda dakikalarca işkence görmüş, darp edilmişti.

Öğrenciler gündüz saatlerinde gözaltına alınmış, akşama kadar polis otosunda elleri ters kelepçeli şekilde tutulmuştu. İşkence gören liseliler arasında 18 yaşın altında öğrenciler de bulunuyordu. Darp nedeniyle bir öğrencinin kolu kırılmış, bir öğrencinin de kafası yarılmıştı. Öğrenciler polislerin elektrikli cop ile kendilerine elektrik verdiğini iddia etmişti. Gece geç saatlerde serbest bırakılan liseliler, olaydan sonra görevli polisler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.