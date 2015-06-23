Karne aldığı gün kaçırıldı 10 gündür haber alınamıyor

16 yaşındaki lise öğrencisi B.C.'nin karne günü okul önünde bir araca binidirilerek karçırıldığı öne sürüldü. Balıkesir'in Altıeylül İlçesi'nde yaşayan lise öğrencisi 16 yaşındaki B.C.'den 10 gündür haber alınamazken, CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm de bir an önce genç kızın bulunarak ailesine teslim edilmesi için devreye girdi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Balıkesir'de yaşayan Şener C., Hacı İlbey Ticaret Meslek Lisesi 2'inci sınıf öğrencisi kızı 16 yaşındaki B.C.'nin 12 Haziran'daki karne gününde okulun önünden bir araca bindirilerek kaçırıldığı belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Kızının başarılı bir öğrenci olduğunu söyleyen Şener C., "Sınıfını teşekkürle geçti. Karnesini aldığı gün; köylümüz Y.Y.'nin gelini B.Y. ile bir arkadaşı, şehir merkezindeki okulun önüne gelmiş. Kızımı 'köydeki düğün için elbise alalım' diye kandırıp bir arabaya bindirmiş. Oradan bir kafeteryaya gitmişler. Okuldan ayrılışlarını, polis merkezinde güvenlikkamerasından izledik. Kızımla en son 13 Haziran sabahı saat 07.30'da telefonla görüştüm. Bu görüşmeyi sağlayan Y.Y., 'Telefonda bana 'Kızınız bizim yanımızda. Merak etmeyin oğlum G.Y. ile birlikte' diyerek telefonu kızıma verdi. Kızım benimle ağlayarak konuştu. O günden beri de kendisinden haber alamadık" dedi.



Kızının bulunması için Valiliğe, Emniyet Müdürlüğü'ne, Cumhuriyet Savcılığı'na, Jandarma Komutanlığı'na başvurduklarını, ancak yetkililerin yaptıkları aramaların sonuçsuz kaldığını söyleyen Şener C., "Telefon görüşmesinin ardından köyden ayrıldıklarını düşünüyorum. Bence olayı aydınlatmak için Y.Y'nin yakalanması bile yeterli. Çünkü o kızımın nerede olduğunu biliyor. Ama elini kolunu sallayarak geziyor. Yetkililer de buna göz yumuyor. Ben kızımın okumasını, meslek sahibi olmasını istiyorum" diye konuştu.





CHP 'li vekil: Sonuç çıkmazsa emniyete yürüyeceğiz

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, kızlarını arayan aileyi ziyaret ederek olay hakkında bilgi aldı. Emniyet, Jandarma ve Savcılığı da arayarak, son gelişmeleri öğrenen milletvekili Tüm, konuyu İçişleri Bakanlığı'na taşıyacağını ve takipçisi olacağını söyledi. Milletvekili Tüm, "Eğer Bakanlık'tan da bir sonuç çıkmazsa köylüler hazır olsun. Bütün köylülerle sesimizi duyurmak adına emniyete yürüyeceğiz. Burada basın açıklaması yaparak sesimizi tüm Türkiye 'ye duyurup, kızımızın geleceğini karartmayacağız. Bu çocuk en verimli çağında. Niye kaçırıp ailesinden koparıyorsunuz. Hangi devirde yaşıyoruz" dedi.



B.C.'yi kaçırdığı öne sürülen kişilere de seslenen Tüm, "16 yaşında reşit olmayan bir kızı alıkoymanın cezası var. Eğer kızımız istiyorsa karar verecek yaşa geldiğinde zaten kendi karar verir. Devlet bu olayı çözmek zorunda. Eğer bu devlet 16 yaşındaki bir kız çocuğuna sahip çıkamıyorsa yazık. Deliller ortada iken bu işin üzerine gidilmemesi bazı soru işaretlerini beraberinde getirmiş. Üstüne düşmemişler. Biz bu işe boyun eğmeyeceğiz. Bu köylümüzün çocuğu bizim çocuğumuzdur. Biz bu işin takipçisi olacağız, bu sorunu çözeceğiz. Bu sorunu çözmekte yetersiz kalan ailenin arkasında olacağız" diye konuştu.