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Deutsche Welle

Karnavalda güvenlik önlemleri had safhada

Almanya'da '5. Mevsim' olarak tanımlanan karnaval kutlamalarında sokak eğlenceleri bugün Kadınlar Karnavalı ile başlıyor. Köln'de cinsel taciz endişesiyle güvenlik önlemleri had safhaya çıkarıldı.

04 Şubat 2016 13:41

Ren Nehri'nin geçtiği kentlerde karnaval kutlamaları bugün başlayarak önümüzdeki çarşamba gününe kadar sürecek. Bugün Weiberfastnacht olarak adlandırılan Kadınlar Karnavalı. Kadınlar sembolik olarak belediyeleri işgal ederek iktidarı ele geçiriyor. Weiberfastnacht'ta kadınlar geleneksel olarak erkeklerin kravatlarını kesiyor ve isterlerse erkekleri öpebiliyor.

Köln'de yılbaşı kutlamaları sırasında yüzlerce kadının göçmen kökenli erkekler tarafından cinsel tacize uğraması, eşyalarının çalınması nedeniyle bu yıl güvenlik önlemleri artırıldı. Karnaval kutlamaları süresince Köln'de bu yıl geçen yıldan farklı olarak iki kat fazla, 2 bin 500 polis görev yapacak. Köln Belediyesi'ne bağlı 300 güvenlik görevlisi de polise güvenlikte destek sağlayacak. Köln Ana Tren Garı ve Köln Katedrali yakınlarında Roncalli Meydanı'nda kadınlara özel bir güvenlik noktası oluşturulacak. Profesyonel danışmanların görev yapacağı bu güvenlik noktasında cinsel tacize uğrayan kadınlara danışmanlık hizmeti verilecek, şikayetler daha hızlı biçimde polise yönlendirilecek. Bunun yanı sıra sokaklar geceleri daha iyi aydınlatılacak, video kameralarla 24 saat gözetlenecek.

Polis karnaval öncesinde suç çetelerine yönelik operasyonlar düzenledi. Köln'ün Kalk ve Humbold-Gremberg semtlerinde özellikle Kuzey Afrika kökenli suç çetelerinin saklandığı tahmin edilen bina, cafe ve restoranlarda arama yapıldı. Operasyonlarda 26 yaşında bir zanlı gözaltına alındı. Söz konusu kişinin bir kilo kokainle yakalandığı belirtildi. Operasyonda yüzlerce cep telefonu hırsızlık vakaları nedeniyle inceleme altına alındı.

Sadece Köln değil, karnavalın geniş çaplı kutlandığı Düsseldorf ve Mainz'da da güvenlik önlemleri artırıldı. Rheinland Pfalz Eyaleti İçişleri Bakanı Roger Lewentz, 'Polisimiz karnaval kutlamaları sırasında eyalet genelinde her yerde görev yapacak ve güvenliği sağlamak için de elinden geleni yapacak' dedi.

Karnaval kutlamaları pazartesi günü (Rosenmontag), siyasetçiler ve güncel gelişmelerin hicvedildiği geçit töreni ile doruk noktasına ulaşacak. Kül Çarşambası (Aschermittwoch) olarak bilinen çarşamba günü ise siyasi liderlerin verdiği mesajlarla karnaval kutlamaları sona erecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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