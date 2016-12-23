Karlov'un öldürüldüğü serginin koordinatörü savcılığa başvurdu: Evim aranabilir, telefon kayıtlarım incelenebilir

Suikastla öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un katıldığı serginin koordinatörü Timur Özkan, Sabah gazetesinin 'FETÖ'yle bağlantılı olduğu yolundaki iddiası hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

"FETÖ'yle uzaktan yakından alakam olmadığını beni tanıyan herkes bilir" diyen Özkan, "Ayrıca savcılıktan telefon kayıtlarımın incelenmesi ile evimin aranmasını talep ettim" ifadaesini kullandı.

Timur Özkan'ın yazılı açıklaması şöyle:

"Pazartesi akşamı yaşadığımız acı olaydan sonra, bir yandan medyanın sorularına yanıt vermekten öte yandan zorunlu resmi işlemlerle uğraşmaktan daha yasımızı bile tutamamışken şimdi bir de sosyal medyada, aleyhimde yürütülen bir iftira kampanyasıyla karşı kaşıya kalmış bulunuyorum.

Bu kampanyanın esası, benim bir zamanlar (darbeden çok önce) Twitter'da izleyicilerinden biri olduğum bir şahsın FETÖ'cü olduğunun ve de benim bu şahsın kimi tweetlerini retweet yaptığım veya yanıt verdiğim üzerine kurgulanmakta, yazılan mesajlarda evimin aranması, telefon bağlantılarımın incelenmesi, bir an önce tutuklanmam gerektiği vs dile getirilmektedir.

Benim muhalif bir siyasi duruşum olduğu sır değildir ve dolayısıyla pek çok muhalif yazar veya siteyi takip etmekte olduğum da gerçektir. Ancak beni yakından tanıyanların iyi bildiği gibi FETÖ'yle, FETÖ'cülerle hiçbir işim olamaz.

Sonuç olarak böyle bir bağlantıdan hareketle "serginin koordinatörü de FETÖ'cü çıktı" şeklindeki haberlere itibar edilmemesini, bu yayınları yapanlar hakkında 22.12.2016 günü, savcılığa suç duyusunda bulunduğumu ayrıca telefon kayıtlarımın incelenmesi ile evimin aranmasını talep ettiğimi kamuoyunun bilgilerine sunarım."