T24 LogoT24 Logo
Gündem

Karlov'un öldürüldüğü serginin koordinatörü savcılığa başvurdu: Evim aranabilir, telefon kayıtlarım incelenebilir

"FETÖ'yle uzaktan yakından alakam olmadığını beni tanıyan herkes bilir"

23 Aralık 2016 15:37

Suikastla öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un katıldığı serginin koordinatörü Timur Özkan, Sabah gazetesinin 'FETÖ'yle bağlantılı olduğu yolundaki iddiası hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

"FETÖ'yle uzaktan yakından alakam olmadığını beni tanıyan herkes bilir" diyen Özkan, "Ayrıca savcılıktan telefon kayıtlarımın incelenmesi ile evimin aranmasını talep ettim" ifadaesini kullandı.

Timur Özkan'ın yazılı açıklaması şöyle:

"Pazartesi akşamı yaşadığımız acı olaydan sonra, bir yandan medyanın sorularına yanıt vermekten öte yandan zorunlu resmi işlemlerle uğraşmaktan daha yasımızı bile tutamamışken şimdi bir de sosyal medyada, aleyhimde yürütülen bir iftira kampanyasıyla karşı kaşıya kalmış bulunuyorum.

Bu kampanyanın esası, benim bir zamanlar (darbeden çok önce) Twitter'da izleyicilerinden biri olduğum bir şahsın FETÖ'cü olduğunun ve de benim bu şahsın kimi tweetlerini retweet yaptığım veya yanıt verdiğim üzerine kurgulanmakta, yazılan mesajlarda evimin aranması, telefon bağlantılarımın incelenmesi, bir an önce tutuklanmam gerektiği vs dile getirilmektedir.

Benim muhalif bir siyasi duruşum olduğu sır değildir ve dolayısıyla pek çok muhalif yazar veya siteyi takip etmekte olduğum da gerçektir. Ancak beni yakından tanıyanların iyi bildiği gibi FETÖ'yle, FETÖ'cülerle hiçbir işim olamaz.
Sonuç olarak böyle bir bağlantıdan hareketle "serginin koordinatörü de FETÖ'cü çıktı" şeklindeki haberlere itibar edilmemesini, bu yayınları yapanlar hakkında 22.12.2016 günü, savcılığa suç duyusunda bulunduğumu ayrıca telefon kayıtlarımın incelenmesi ile evimin aranmasını talep ettiğimi kamuoyunun bilgilerine sunarım."

 

ETİKETLER

Rus BüyükelçisuikastTimur Özkansavcılıksuç duyurusuevim aranabilirFETÖSabah

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24