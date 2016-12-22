Karlov'un katili not yazmış: ABD ve Rusya’nın sonu yakındır, artık kıyam vaktidir!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un katili polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın evinde bulunan bir notta ABD ve Rusya'yı hedef alan yazıların yer aldığı ileri sürüldü.

Star'da yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Altıntaş'ın evinde bulunduğu ileri sürülen notta, "ABD ve Rusya'nın sonu yakındır. Artık kıyam vaktidir. Beldelerimizde güveni hissetmedikçe sizler beldelerinizde güvende olmayacaksınız" yazıldığı iddia edildi.

Evde başka herhangi önemli bir şey bulunamadığı öne sürüldü.