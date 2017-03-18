Karlov suikastıyla ilgili İzmirli çobana gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’a yönelik suikast girişimine ilişkin soruşturmasını sürdürüyor. Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş’a ilişkin yeni verilere ulaşıldı. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre savcılık, Altıntaş’ın Karlov’u vurmasından yaklaşık 2.5 saat sonra kullandığı mail adresindeki yazışmaların silindiğini tespit etmişti. Altıntaş’ın bankacılık hareketlerini de mercek altına alan savcılık, araştırma için polise talimat verdi.

Numaradan tespit edildi

Polis, Altıntaş’ın ölümünden saatler sonra adına hesap açıldığını belirledi. Hesabın telefon bankacılığı yöntemiyle açıldığını tespit eden polis, işlem yapılan cep telefonunu belirledi. Araştırmalarını derinleştiren polis, söz konusu hesabı açmak için kullanılan 0537 484.... numaralı telefonun sahibine ulaştı. Gözaltına alınan şüpheli, söz konusu hattın oğlu S.A. tarafından kullanıldığını söyledi. Baba serbest bırakılırken, oğul S.A. gözaltına alındı.

Ankara Terörle Mücadele Şubesi’ne götürülen S.A.’nın emniyet işlemleri devam ediyor.

"Çobanlık yapıyorum" dedi

S.A., ilk ifadesinde İzmir’de çobanlık yaptığını, Altıntaş’ın internette dolaşan kimlik bilgilerini kullanarak onun adına hesap açtığını itiraf etti. Polis, S.A.’nın bankacılık işlemleri ve bağlantılarını araştırmayı sürdürüyor. S.A.’nın dolandırıcılık amacıyla Altıntaş adına hesap açmış olabileceği değerlendiriliyor. Karlov suikastına ilişkin Rus soruşturma heyetinin de gelişmelerden anlık haberdar edildiği öğrenildi.