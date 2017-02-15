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Karlov suikastıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastına ilişkin soruşturma kapsamında bir kişi Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı

15 Şubat 2017 20:25

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, silahlı saldırıyla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, saldırgan Mevlüt Mert Altınbaş ile telefon irtibatı olduğu tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'nın talimatıyla, Altınbaş ile telefon irtibatı tespit edilen E.B'yi gözaltına aldı. Şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında halen 2'si polis memuru 3 kişi tutuklu bulunuyor.

 

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