Karlov suikastında biri polis 2 kişi tutuklandı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan biri polis memuru 2 kişi, terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandı.

Ne olmuştu?

Rusya'nın Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara’da katıldığı bir fotoğraf sergisinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube'sinde polis olan Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısına uğradı. Yaklaşık 2,5 yıldır Ankara'da görev yapan Karlov, Rusya'da Türkiye ve İran Dışişleri bakanlarının katılacağı Suriye zirvesine saatler kala uğradığı saldırıda hayatını kaybetti. Suikasti yapan Altıntaş polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda olay yerinde öldürüldü. Büyükelçi Karlov'un katıldığı serginin açıldığı binaya polis kimliğiyle giren saldırganın, 1994 Aydın Söke doğumlu, Manisa nüfusuna kayıtlı ve Ankara Çevik Kuvvet'te görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş olduğu belirlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olaydan yaklaşık üç saat sonra yaptığı açıklamada, saldırganın Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Altıntaş olduğunu doğruladı, hedefin "çok iyi bir durumda olan Türk-Rus ilişkileri olduğunu" söyledi.