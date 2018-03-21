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Karlov suikastında bir tutuklama daha

Tutuklanan kişinin 'FETÖ' ile iltisakı olduğu iddia edildi

21 Mart 2018 12:13

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında bir kişi daha tutuklandı. Tutuklanan kişinin 'FETÖ' ile iltisakı olduğu iddia edildi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın Karlov'u öldürmesinin ardından açılan dosyada bir kişi daha tutuklandı. Haberdeki iddiaya göre 'FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen bir kişi ifadesinde şunları söyledi:

"Mevlüt benim sorumlu olduğum örgüt elemanlarından biriydi. Saldırıdan sonra ismini duyduğumda, ismi bana yabancı gelmedi. Çağrışımda bulundu. Benim evime gelmiş de olabilir."

İfadesinin ardından örgüt yöneticisi olduğu belirtilen kişi hakkında, ‘cinayete iştirak’ suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı verildi.

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