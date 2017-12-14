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Karlov suikastına ilişkin eski polis bir memuru daha 'FETÖ'den tutuklandı

Tutuklanan Ramazan Yücel, 'FETÖ' ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilmişti

14 Aralık 2017 22:47

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, silahlı saldırıyla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, 'FETÖ' ile iltisaklı olduğu için meslekten ihraç edilen eski polis Ramazan Yücel tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Yücel, Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Yücel, "tasarlayarak adam öldürmeye iştirak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi 6. Sulh Ceza Hakimliği, Yücel'in "tasarlayarak adam öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık'ta Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş'ın da bulunduğu 2'si polis 4 kişi tutuklanmıştı.

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