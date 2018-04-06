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Karlov suikastı soruşturmasında eski BTK çalışanı Şahin Söğüt tutuklandı

Şahin Söğüt'ün Rus Büyükelçi Karlov'un katili Mert Altıntaş'ın 'FETÖ' içindeki 'ağabeyi' olduğu öne sürüldü

06 Nisan 2018 19:58

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, suikast sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında  gözaltına alınan ve saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın ‘FETÖ’ içindeki 'ağabeyi' olduğu belirtilen eski BTK çalışanı Şahin Söğüt tutuklandı.

Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'nın talimatıyla gözaltına alınan Söğüt'ün, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen Söğüt, tutuklandı.

Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ içindeki 'ağabeyi' olduğu tespit edilen eski BTK çalışanı Söğüt'ün, Emniyet'te hakkındaki iddiaları reddettiği belirtildi.

ByLock kullandığı belirlenen şüphelinin, FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasında yer aldığı ve 'Ahmet' kod adını kullandığı bildirildi. Söğüt'ün, saldırgan Altıntaş'ın maillerini silen kişi olduğu değerlendiriliyor.

BTK'den ihraç edilen Şahin Söğüt'ün, Altıntaş'ın örgüt içinde radikalleşmesinde etkili olduğu, örgütün talimatlarını Altıntaş'a ilettiği ve saldırganın faaliyetlerini organize ettiği öne sürüldü.

 

 

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