'Karlov suikastı' soruşturması sürüyor; TRT Avaz yapımcısı tutuklandı

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin soruşturmada TRT Avaz’da yayınlanan ‘Eko Avaz’ isimli programın yapımcısı Guru Medya Yayın Grubu Başkanı H.A., ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçundan tutuklandı.

Büyükelçi Andrey Karlov, 19 Aralık akşamı Ankara’da bir sergi açılışı sırasında sırtından vurularak öldürülmüştü. Katilin kimliği 1994 doğumlu, iki buçuk yıllık polis, Ankara’da çevik kuvvette görevli Mevlüt Mert Altıntaş olarak açıklanmıştı.

"İtiraf etti"

Hürriyet’in haberine göre, H.A., Ankara Adliyesi’ndeki sorgusunun ardından ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçundan tutuklandı.

Türksoy, Gündem Rusya ve Gündem Avrasya dergilerinin yayıncılığının yanı sıra ayrıca TRT Avaz’da yayınlanan ‘Eko Avaz’isimli programın da yapımcısı olan H.A.’nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında ‘bölge tarama mesullerinden’ biri olduğu gerekçesiyle tutuklu olduğu bildirildi.

H.A.’nın İstanbul’daki soruşturma kapsamında örgütle ilişkisi olduğunu itiraf ettiği, ancak 2008 yılından bu yana ‘FETÖ’yle irtibatının koptuğunu söylediği belirtildi.

Soruşturma kapsamında H.A.’nın, 2012-2013 yıllarında ‘firari FETÖ şüphelisi’ Önder Aytaç’la telefon irtibatının bulunduğu tespit edildi.