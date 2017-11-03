Karlov suikastı soruşturması KKTC'ye uzandı; 300 öğrenci 'inceleniyor'

Savcılık, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u katleden suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş’ın gmail hesabına Kuzey Kıbrıs'ta bir öğrenci yurdundan girilerek silme işlemi yapıldığını tespit etti. Yurtta kalan 300 öğrenciyle ilgili analiz yapılıyor.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u 19 Aralık 2016'da katıldığı bir resim sergisi açılışında katleden polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın bağlantılarıyla ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Karar gazetesinden Hilal Öztürk'ün haberine göre, Altıntaş'ın silme işlemi yapılan Gmail hesabına en son Kuzey Kıbrıs'tan girildiği tespit edilirken, cep telefonunun şifresinin kırılması için Apple'dan gelen ret cevabı üzerine bir Türk firma ile görüşmeler başlatıldı.

Apple yardım isteğini geri çevirdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmada katil Altıntaş'a ait telefonun şifresinin kırılması için Apple'dan yardım istedi ancak şirket destek vermedi. Bunun üzerine Başsavcılık bir Türk firmadan bilirkişi desteği talep etti. Firma şifreyi kırmayı başarsa da başaramasa da bu işlem için 20.000 dolar istedi. Başsavcılık firmadan, şifre kırılamazsa fiyatı düşürmesini talep etti. Firma ise bu öneriyi kabul etmedi.

Emri veren aranıyor

Başsavcılık ile firma arasındaki görüşmenin sürdüğü öğrenildi. Şifrenin kırılması halinde Altıntaş'ın telefonundaki mesajlar silinse dahi geri getirilebileceği değerlendiriliyor. VPN kullanıldığı için mesajları gönderen kişinin kimliğinin tespitinin zor olabileceği ancak yine de mesajların içeriğinin önem taşıdığı belirtiliyor. Mesajlardan katil Altıntaş'a suikast talimatını veren ya da yönlendirme yapanların ortaya çıkarılması hedefleniyor.

21 Kasım'da Ankara'da, 19 Aralık'ta Kıbrıs'ta

Ancak savcılığın katilin bağlantılarının tespiti için daha önemli bir iz üzerinde durduğu öğrenildi. Suikastçı Altıntaş'ın ölümünden sonra elektronik posta hesabına girildiği ve maillerinin silindiği tespit edilmişti. Bilgisayar şirketiyle yazışma yapılarak kullanıcı kimlik bilgilerinin bildirilmesi istenmişti. Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'nın yürüttüğü soruşturmada Altıntaş'ın mailine giren bilgisayarın izi Kıbrıs'ta bir üniversite öğrenci yurdunda buldu. Maile müdahale eden kişinin katilin ‘FETÖ abisi' olabileceği, suikast talimatını veren kişinin de aynı kişi olduğu değerlendirmesi ile harekete geçildi.

Yurtta 140'ı erkek, toplam 300 öğrencinin kaldığı, 21 Kasım 2016'da üniversitenin sınav arası olması nedeniyle çoğunun Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. Bu nedenle aranan profil '21 Kasım'da Ankara'da', '19 Aralık gecesi ise Kıbrıs'taki yurtta' şeklinde sınırlandırıldı. Böylece kişi sayısı da azaltılmış oldu. Savcılık o tarihlerdeki tüm ülkeye giriş-çıkış ve otel kayıtlarını inceliyor. Yurtta kalanların listesinin de Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından analiz edildiği öğrenildi.