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BBC Türkçe

Karlov suikastı: Rus heyeti Türkiye'ye geliyor

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesinin ardından Rusya'dan bir heyetin TSİ 11.00'de Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Anadolu Ajansı, Büyükelçi Karlov'un cenazesinin Adli Tıp'a getirildiğini bildirdi.

20 Aralık 2016 14:05

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesinin ardından Rusya'dan bir heyet Salı günü Türkiye'ye gelecek. Anadolu Ajansı (AA), Karlov'un cenazesinin Adli Tıp Kurumu'na getirildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, suikastı incelemek için gelecek heyetin TSİ 11.00'de ülkede olması bekleniyor.

Suikastın ardından Rusya'dan cinayeti birlikte soruşturma talebi gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu talebe yanıt olarak "Sayın Karlov'un cenazesini kendi gönderecekleri uçakla aldırma talebinde bulundular. Bir soruşturmayla ilgili bir operasyon merkezini kendilerinin de göndereceği elemanlarla birlikte yapmanın çok daha isabetli olacağı ifadesini kullandılar. Bizler tüm bunların müşterek olarak yapılmasında bizim açımızdan da herhangi bir sıkıntı yok dedik" açıklamasında bulunmuştu.

İki ülkenin liderleri, açıklamalarında suikastı bir "provokasyon" olarak tanımlamıştı.

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