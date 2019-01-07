Karlov suikastı davası yarın başlıyor

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un Ankara’da 19 Aralık 2016’da katıldığı bir sergide saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş tarafından uğradığı suikast sonucu öldürülmesine ilişkin açılan dava yarın Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

"Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkileri baltalamak için suikastin Fethullahçı Terör Örgütünce düzenlendiği" tespitine yer verilen toplam 600 sayfalık iddianamede, aralarında Fethullah Gülen’in de bulunduğu 28 sanığın cezalandırılması istenmişti.

İddianamede, sanıklar Fethullah Gülen, Şerif Ali Tekalan, Emrullah Uslu, Hamza Sevinç, Temel Alsancak, Murat Tokay, Ahmet Kılınçarslan, Salih Yılmaz, Şahin Söğüt, Ramazan Yücel, Cengiz Özkan, Cemal Karaata, Hüseyin Kötüce, Vehbi Kürşad Akalın, Hayreddin Aydınbaş ve Mustafa Timur Özkan’ın ’anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ’terör amaçlı tasarlayarak kasten öldürme’ ve saldırıda yaralanan 3 kişiyi ’terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs etme’ suçlarından cezalandırılması istendi. Sanıklar Sercan Başar, Kadir Şamlı, Oğuzhan Öztürk, Sefa Kurnaz, Hasan Tunç, Ufuk Gül, Doğukan Söylemez, Bilal Dereli, Kaan Bülbül, Abdulsamet Kekeç, Burak Yusmak ve Ayşe Söğüt’e ise ’silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan ceza verilmesi talep edildi.