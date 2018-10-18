Karlov suikastçısının FETÖ içindeki 'abi'si, savunma yapmadı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - RUSYA\'nın Ankara eski Büyükelçisi Andrey Karlov\'a suikast düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş\'ın FETÖ/PDY\'deki \'abi\'si olduğu gerekçesiyle tutuklanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) eski çalışanı Şahin Sögüt, \'terör örgütü yöneticiliği\'nden hakkındaki başka dava kapsamında hakim karşısına çıkarıldı. Sögüt, cezaevi koşulları nedeniyle savunma hazırlayamadığını öne sürünce duruşma ertelendi.

Rusya\'nın Ankara eski Büyükelçisi Andrey Karlov suikastını gerçekleştiren saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş\'ın FETÖ/PDY içindeki \'abi\'si olduğu ve suikast emrini verdiği gerekçesiyle tutuklanan BTK eski çalışanı Şahin Söğüt, \'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme\' suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında, Ankara 25\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Tutuklu sanık Söğüt, duruşmada; cezaevinde hücrede kaldığını, bu nedenle hakkındaki suçlamalarla ilgili dosyayı inceleyemediğini söyledi. Cezaevinin fiziki koşullarının savunma hazırlamasına elverişli olmadığını ileri süren Söğüt, savunma yapmayacağını söyledi. Mahkeme heyeti, Söğüt\'ün savunmasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

KARLOV SUİKASTI SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Öte yandan Andrey Karlov\'un, 19 Aralık 2016\'da katıldığı resim sergisinde Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturma, suikastın üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen sürüyor. Soruşturma kapsamında aralarında Şahin Söğüt\'ün de bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı. Soruşturmanın ilerleyen günlerde tamamlanarak, dava açılması bekleniyor.