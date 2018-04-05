T24 LogoT24 Logo
Gündem

Karlov suikastçısı Altıntaş'ın FETÖ içindeki 'abi'si gözaltına alındı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın 'FETÖ içindeki abi'si olduğu tespit edilen, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) eski çal

05 Nisan 2018 15:22

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - RUSYA\'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş\'ın \'FETÖ içindeki abi\'si olduğu tespit edilen, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) eski çalışanı Ş.S. gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 19 Aralık 2016 tarihindeki Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastının ardından polis tarafından ölü ele geçirilen saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş\'ın FETÖ ile bağlantısı tespit edilmiş ve bugüne kadar 3\'ü eski polis, 7 kişi tutuklanmıştı. Savcılık kaynakları, soruşturmada sona yaklaşıldığını belirtirken, olayın karanlıkta kalan yönlerini aydınlatacak önemli 1 kişiye ulaştı. Yapılan operasyon sonucu saldırgan Altıntaş\'ın \'örgüt içindeki abi\'si olduğu tespit edilen, \'Ahmet\' kod adlı Ş.S., Ankara\'da gözaltına alındı. Savcılık tarafından saldırıdan sonra Altıntaş\'ın mail adresine ulaşılmış; ancak saldırının hemen ardından maillerin silindiği belirlenmişti. Mailleri silen kişinin Ş.S. olduğunu değerlendiren savcılık, olayla ilgili Mevlüt Mert Atıntaş\'ı yönlendirenin ve suikast planlarını ona iletenin de aynı kişi olduğu üzerinde duruyor. Ş.S.\'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ARSLANANKARA DHARUSYA Ankara Büyükelçisi Andrey KarlovMevlüt Mert AltıntaşBilgi TeknolojileriKurumu BTKAnkara Cumhuriyet BaşsavcılığıAralıkBüyükelçi Andrey KarlovMevlüt Mert Altıntaş FETÖSavcılıkYapılan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24