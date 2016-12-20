'Karlov normalleşmeyi önlemek için öldürülmüş olabilir'

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un dün suikast sonucu öldürülmesi Rus medyasında geniş yankı buldu.

Devlet kanalı Rossiya 24 (Rusya 24), suikastı "tam bir sırtından bıçaklama" olarak tanımladı.

Bir diğer devlet kanalı olan Perviy Kanal (Birinci Kanal), suikast için "soğukkanlı bir cinayet" yorumunu yaptı.

Rus enerji devi Gazprom'un sahibi olduğu NTV ise "Orta Doğu'dan Amerika'ya kadar dünya çapından başsağlığı ve kınama açıklamaları geldi" ifadelerini kullandı.

Kommersant gazetesi, "Saldırı Rusya-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesini ve Türk Dışişleri Bakanı'nın Moskova seyahatini engellemek için yapılmış olabilir" diye yazdı.

RBC gazetesi yorumcusu Andrei Sushentsov da yazısında bu görüşe yer vererek, "Bu yaşananlar Rusya ve Türkiye arasındaki kırılgan yakınlaşma sürecine zarar vermek isteyenlerin işidir" ifadelerini kullandı.

Karlov suikastı Rusya'daki sosyal medyanın da gündemindeydi. Suikast, Twitter'da sabaha kadar gündemin bir numaralı maddesi olarak yer aldı.

Bazı blog yazarları ise bu suikastı Rus diplomat Alexander Griboyedov'un 1829'da İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesine benzetti.

Alexander Griboyedov, Tahran'daki elçilik binasında linç edilerek öldürülmüştü.