Karlov için Moskova'da cenaze töreni

Ankara'da pazartesi akşamı gittiği bir fotoğraf sergisinde silahlı saldırıya uğrayan Andrey Karlov'u son yolculuğuna uğurlamak için önce Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda, ardından da Kurtarıcı İsa Katedrali'nde cenaze töreni düzenlendi.

Bakanlıktaki cenaze törenine, yıllık basın toplantısını erteleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev de katıldı. Putin, bakanlıktaki törende Karlov'un eşi ve oğlunun yanına giderek başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da katıldığı bakanlıktaki tören Rus televizyonlarından canlı yayınlandı. Törene katılan bakanlar, diplomatlar ve diğer yetkililer Karlov'un içinde yattığı tabutun başına giderek dua etti, çiçekler bıraktı. Bakanlıktaki törende Türkiye'yi Moskova'daki büyükelçisi temsil etti.

Karlov'un cenazesi daha sonra Moskova'nın en büyük katedrali Kurtarıcı İsa Katedraline götürüldü. Cenaze törenindeki dini ayin de Rus - Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill tarafından yönetildi. Karlov daha sonra Moskova'daki bir mezarlıkta askeri törenle defnedilecek. Putin, Karlov'a "Rusya Kahramanı" unvanını vermişti.

Soruşturma sürüyor

Karlov'un öldürülmesi ile ilgili Ankara'da Rus uzmanların katılımı ile başlatılan soruşturma ise sürüyor. Ankara'ya giden 18 kişilik ekibin Türk makamları ile birlikte toplanan delilleri incelediği belirtiliyor.

Ankara, suikastin arkasında Gülen yapılanmasının olduğu kanısında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a suikast düzenleyen çevik kuvvet polisi hakkında "Bağlantıların öncelikli olanı, FETÖ mensubu olduğudur. Yetiştirdiği yerden tut, irtibatlı olduğu yere kadar bunu gösteriyor" diye konuştu.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise saldırının arkasında Gülen olduğunu söylemek için henüz erken olduğuna, soruşturmanın tamamlanmasının beklenmesi gerektiğine işaret edilmişti.

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dpa/DW/HS/BK