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Karlıova'da silikozis hastasına ev kiralandı

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA) - BİNGÖL'ün Karlıovası ilçesinde yaşayan silikozis hastası Faysal Demir'in hastanedeki tedavisinin aksamaması için Kaymakam Levent Yetgin, ilçe merkezinde Demir'e ev kiraladı

31 Ekim 2017 14:45

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA) - BİNGÖL\'ün Karlıovası ilçesinde yaşayan silikozis hastası Faysal Demir\'in hastanedeki tedavisinin aksamaması için Kaymakam Levent Yetgin, ilçe merkezinde Demir\'e ev kiraladı.
Karlıova Kaymakamı Yetgin, İstanbul\'da bir kot taşlama atölyesinde çalışırken, yakalandığı silikozis hastalığı nedeniyle ilçedeki devlet hastanesinde tedavi gören Demir\'i ziyaret etti. Dört çocuk babası Demir, 1998-2005 yıllarında kot taşlarken, silikozis hastalığına yakalanmasının ardından ilk olarak Erzurum\'daki bir hastanede tedavi edildi. Daha sonra Erzurum\'dan Karlıova Devlet Hastanesi\'ne getirilen Demir\'in tedavisine burada devam edildi. Demir\'in durumundan haberdar olan Kaymakam Yetgin, kendisini hastanede ziyaret ederek, sağlık durumuyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Taşlıçay köyünde, oksijen cihazına bağlı yaşayan Demir\'e kış aylarında kapanan yollar ve elektrik kesintileri nedeniyle tedavisinin aksamaması, hastaneye ise kolaylıkla gidebilmesi için ilçe merkezinde ev kiralandı. Silikozis hastası Demir, Kaymakam Yetgin\'e kendisine ev kiralaması ve destek olması dolayısıyla teşekkür etti.  

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