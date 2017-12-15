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Karlıova'da, PKK'ya ait sığınaklarda yaşam malzemeleri ele geçit

BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL'ün Karlıova ilçesi kırsalında güvenilk güçlerinin bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 2 ayrı sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi

15 Aralık 2017 04:02

BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesi kırsalında güvenilk güçlerinin bölücü terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 2 ayrı sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Karlova\'da PKK\'lı terörsitlerin kış üstlenmesinin engellenmesi ve etkisiz hale getirilmesi amacıyla düzenlenen operasyonda, güvenlik güçleri, örgütü ait 2 sığınak tespit etti. Alınan önlemlerin ardından sığınakta yapılan aramada, 2 büyük tüp, 1 küçük tüp, muhtelif yaşam malzemesi, kıyafet ve ilaç ele geçirildi. Yaşam malzemeleri imha edilirken, sığınaklar da kullanılmaz hale getirildi.
Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının devam ettiği bildirildi.

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