Karlıova'da, PKK'ya ait sığınaklarda yaşam malzemeleri ele geçit

BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesi kırsalında güvenilk güçlerinin bölücü terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 2 ayrı sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Karlova\'da PKK\'lı terörsitlerin kış üstlenmesinin engellenmesi ve etkisiz hale getirilmesi amacıyla düzenlenen operasyonda, güvenlik güçleri, örgütü ait 2 sığınak tespit etti. Alınan önlemlerin ardından sığınakta yapılan aramada, 2 büyük tüp, 1 küçük tüp, muhtelif yaşam malzemesi, kıyafet ve ilaç ele geçirildi. Yaşam malzemeleri imha edilirken, sığınaklar da kullanılmaz hale getirildi.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının devam ettiği bildirildi.