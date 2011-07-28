-KARLIOVA'DA GEÇİCİ KÖY KORUCUSU ÖLDÜRÜLDÜ BİNGÖL (A.A) - 28.07.2011 - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde geçici köy korucusu öldürüldü. Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, Karlıova ilçesinin Taşlıçay köyünde geçici köy koruculuğu yapan Hacı Alan'ın (40) silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü bildirildi. Açıklamada, olayın kim veya kimler tarafından gerçekleştirildiğinin henüz belirlenemediği, soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi. Bu arada, olayın ardından ilçede gerginlik yaşandığı, bazı korucuların Karlıova Belediyesi, BDP Karlıova İlçe Başkanlığı ile bazı iş yerlerinin camlarını kırdığı, jandarma ile emniyet mensuplarının ilçede yoğun güvenlik önlemi aldığı öğrenildi.