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Karlıova'da 4 kişilik aile, harabe evden yeni yaptırılan evlerine taşındı

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA(Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'ün Karlıova ilçesine bağlı Tuzluca köyünü ziyarete giden Kaymakam Levent Yetgin, evi kullanılmaz halde olan Dilber ve Metin Yılmaz çiftine yeni bir ev yaptırdı

25 Kasım 2017 17:39

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA(Bingöl), (DHA)- BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesine bağlı Tuzluca köyünü ziyarete giden Kaymakam Levent Yetgin, evi kullanılmaz halde olan Dilber ve Metin Yılmaz çiftine yeni bir ev yaptırdı. Yeni evlerine taşınan Yılmaz Çifti\'ni ziyaret eden Kaymakam Yetgin\'e Dilber Yılmaz da el örmesi bir çorap hediye etti.
Karlıova ilçesine bağlı Tuzluca köyünde yaşayan 4 kişilik Yılmaz ailesi için kaymakamlık tarafından yaptırılan ev, tamamlanarak aileye teslim edildi. Kaymakam Levent Yetgin\'in geçtiğimiz İlkbahar\'da Tuzluca Köyü\'nü ziyaret ettiği sırada yanına gelen Dilber Yılmaz\'ın davetini kırmayarak evine gitti. Kaymakam Yetgin, burada yaptığı incelemede evlerinin kullanılmaz halde olduğunu görünce yeni bir ev yapılması için talimat verdi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yaptırılan ev geçtiğimiz gün Yılmaz ailesine teslim edildi. 
Kaymakam Yetgin, Tuzluca köyünde ziyaret ettiği evde, Yılmaz ailesi fertleri ile bir süre sohbet etti. Dilber Yılmaz, kendisine evine ziyarete gelen Kaymakam Yetgin\'e eliyle ördüğü bir yün çorap hediye ederek, teşekkür etti. 

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