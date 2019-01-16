Karlıova'da 2 metreyi bulan kar, hayvancılığı zorlaştırıyor

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde 2 metreyi bulan kar kalınlığı, hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlara büyük zorluklar yaşatıyor.

Karlıova ilçesinde günlerdir süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Karlıova\'da 2 metreyi bulan kar kalınlığı hayvancılığı da etkiledi. Geçimini hayvan besiciliğiyle yapanlar, ağır kış şartlarında büyük zorluk çekiyor. Dondurucu soğukta hayvanlarını dışarıda otlatamayan besiciler, metrelerce uzaklıktaki ot balyalarını sırtlayıp, kara bata çıka ahıra getirip, hayvanları besliyor. Besiciler, dondurucu soğukta hem kendileri, hem de hayvanları için su bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Hayvancılıkla uğraşan Cengiz Öztürk, hayvanları beslemekte güçlük çektiklerini belirterek, \"Bu yıl kış şartları çok ağır. Kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Hayvanlarımızı beslemekte sıkıntı yaşıyoruz. Bazı zamanlarda hayvan barınaklarının yolu tamamen kapanıyor ve o yolu açarak hayvanlarımızı dışarıya çıkarıp ot ve yem veriyoruz. Metrelerce uzaktan ot balyalarını sırtlayıp kara bata çıka hayvanlarımıza getiriyoruz. Büyük zorluklar yaşıyoruz ne yapacağımızı bilemiyoruz\" dedi.



FOTOĞRAFLI