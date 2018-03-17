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Karlı zirvede kırmızı halı üzerinde sürpriz evlilik teklifi

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN'de, müteahhit Uğur Yılmaz (29), paletli kar motoru ile çıktıkları Keçi Dağı zirvesinde kar üstüne serdiği kırmızı halı üzerinde, kız arkadaşı öğretmen Aleyna Saraç’a (25) akordiyon eşliğinde evlilik teklif etti

17 Mart 2018 15:47

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN\'de, müteahhit Uğur Yılmaz (29), paletli kar motoru ile çıktıkları Keçi Dağı zirvesinde kar üstüne serdiği kırmızı halı üzerinde, kız arkadaşı öğretmen Aleyna Saraç’a (25) akordiyon eşliğinde evlilik teklif etti. Sürpriz evlilik teklifi karşısında şaşıran genç kız, teklifi kabul etti.
Borçka ilçesinde müteahhit Uğur Yılmaz, yaklaşık 1.5 yıl önce tanıştığı kız arkadaşı öğretmen Aleyna Saraç’a sürpriz bir evlilik teklifi hazırladı. Keçi Dağı\'na geziye çıkan çift, araçla Atabari Kayak Merkezi\'ne ulaştı. Buradan paletli kar motoruna binen Yılmaz ve Saraç, 2 bin 300 metre yüksekteki Keçi Dağı\'nın zirvesine çıktı. Zirvede kar üzerine serili kırmızı halı ile aşk ilanı yazılı dövizleri gören genç kız, şaşkınlık yaşadı. Uğur Yılmaz, bir müzisyenin çaldığı akordiyon eşliğinde elindeki çiçekle diz çökerek kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. Genç kız, sürpriz evlilik teklifini kabul etti. Ardından Uğur Yılmaz, cebinden çıkardığı yüzüğü Aleyna Saraç\'ın parmağına taktı.
Off-road tutkunu olan Uğur Yılmaz, çok sevdiği kız arkadaşı ile bir ömür birlikte olmak istediğini belirterek, \"Artvin’in birbirinden güzel zirveleri var. Hayatımı paylaşacağım kişiye evlilik tekfini bu zirvede haykırarak dile getirmek istedim\" dedi.
Evlilik teklifini kayda alarak klip hazırlayan fotoğrafçı Hakan Aydın da çiftlerin son yıllarda doğada evlilik teklifi ve dış mekân çekimlerine ilgilerinin arttığını söyledi.

FOTOĞRAFLI

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