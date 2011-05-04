Karlekar: Demokratik ülke görüntüsü vermiyorsunuz







YILDIZ YAZICIOĞLU Washington

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Washington'da Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde Türkiye'deki basın özgürlüğündeki gerilemeyi gösteren yıllık raporu açıklayan Freedom House (Özgürlük Evi) Rapor Editörü Karin Karlekar, 22 Ağustos'da yürürlüğe girecek internet filtrelemesi için "Bu sansür, demokratik ülkelerde gördüğümüz bir uygulama değil" dedi. Google Başkan Yardımcısı David Drummond ise, Youtube ve internet yasakları konusunda, "Umarız Türkiye'de Google olarak tüm dünyada videoları dolayısıyla ifade özgürlüğünü sansürlemeyeceğiz anlaşılır" diye konuştu.







ABD merkezli Freedom House adlı örgütte Türkiye'yi yakından izleyen Karlekar, Türkiye'nin Washington'daki Newseum'daki (Basın Müzesi) basın özgürlüğü haritasında "kısmi özgür (partly free)" konumunda gösterildiği 2011 yılı raporunu açıkladıktan sonra T24'e konuştu. "Türkiye'deki genel medya ortamındaki gelişmelerden endişe duyuyoruz" diyen Karlekar, özgürlükleri mutlaka demokratik temel haklar olarak değerlendirmek gerektiğini ve Türkiye'ye de böyle bir çerçeveden baktıklarını söyledi.









"Bu açıkçası internet sansürü"

Karlekar, Türkiye'de 22 Ağustos'da işlerlik kazanması planlanan internet filtreleme sistemini doğrudan düşünme, ifade ve basın özgürlüğüne kısıtlama olarak not ettiklerini belirtti. Karlekar, "Bu açıkçası internet sansürü. Bu sansür, demokratik ülkelerde gördüğümüz bir uygulama değil. Türkiye yakın geçmişte bazı internet sitelerine ulaşım engeli getiriyordu. Şimdi interneti filtreleme sistemiyle bu yasal engellemeleri genelleştiriyor. Bu durum, bilgiye ulaşma özgürlüğü konusunda Türkiye'deki endişe verici yeni bir adım oldu. Bunu, basın ve ifade özgürlüğü bakımından da Türkiye'deki negatifleşme potansiyeline bir sinyal olarak görüyoruz" dedi.

Gelecek yılki raporu hazırlarken bunu negatif gelişme olarak değerlendireceklerini de açıklayan Karlekar, "Bu tarz internet filtreleme sistemine sahip ülkelerdeki medya ortamı baskı altında. Türkiye'nin bu ülkeler istikametinde olduğunu görmek üzüntü verici" diye konuştu.







Google: Türk yasalarına saygılıyız ama sansürleyemeyiz

Bu arada Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nün sponsorluğunu yapan Google şirketinden Türkiye'ye yönelik üst düzeyde değerlendirme geldi. Google Başkan Yardımcısı David Drummond, T24'e yaptığı açıklamada, Google bünyesindeki Youtube yasağı gibi Türkiye'deki uygulamaları değerlendirirken, "Umarız Türkiye'de Google olarak tüm dünyada videoları dolayısıyla ifade özgürlüğünü sansürlemeyeceğiz anlaşılır" dedi. Drummond, Google olarak Türkiye ile yaşadıkları sıkıntılı sürecin olumlu bir şekilde çözümlenmesini umut ettiğini de söyledi. Drummond, Google şirketine yönelik "Türk yasalarına saygı duymuyorlar" yönündeki suçlamaya da yanıt vererek, "Bunun doğru olabileceğini düşünmüyorum. Bütün ülke yasalarına olduğu gibi Türk yasalarına saygılıyız. Ama Türkiye dışından Türkiye ile ilgili örneğin video eklenmesini sansürleme yapamayız. Problem bu" diye konuştu.





WAN: Hükümet bu durumu değiştirmeli





Dünya Gazeteler ve Haber Yayıncıları Derneği (World Association of Newspapers and News Publishers) de Türkiye'yi haber yayıncılığını tehdit eden uygulamaları nedeniyle büyüteç altında tutuyor. WAN İletişim Direktörü Larry Kilman, T24'e açıklamasında, 120 ülkeyi, 18 bin yayıncı ve 15 bin internet haber sitesini kapsayan bir çatı kuruluş olarak medya sektörü sürekli gelişmekte olan Türkiye'yi özellikle izlediğini vurguladı. Kilman, sektördeki sayısal artışa karşın son dönemde Türkiye'deki basın özgürlüğü alanındaki gelişmelerden endişe duyduğunu söyledi. Kilman, "Gazetecileri tutuklamak, onları hücrelere atmak, aşırı derecede rahatsız edici ve uluslararası basın özgürlüğü ilkelerini ihlal etmektir. Elbette biz yayıncılar örgütü olarak bu tutuklamaları protesto ediyoruz. Umut ediyoruz ki Hükümet, bu durumu değiştirecektir, çünkü mevcut durum sürdürülemez" dedi. Kilman, internet uygulamasıyla ilgili de teknik bilgi alacaklarını ifade etti.



