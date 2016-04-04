Kâr oranları düşen bankalar, kredi kartlarındaki bonusları ve mil puanlarını 'sıfırlıyor'

Özkaynak kârları yüzde 10’lara kadar gerileyen bankalar müşterilerine sağladıkları çeşitli avantajları azaltıyorlar.

Habertürk’ten Rahim Ak’ın haberine göre, kredi kartlarındaki bonusları artık kazanamayacak düzeye indiren bankalar, bedava uçuş sağlayan mil programlarını da kullanılamaz hale getirdi.

Bankalar, kredi kartlarından aldıkları faiz ve ücretler konusunda sorun yaşamadıkları dönemde önem verdikleri mil programlarının avantajlarını birer birer kaldırdı. Önce bilet satın almak için kullanılan mil miktarını 2-3 kat artıran bankalar son olarak artık yurtdışı seyahatlerde alan vergilerini de müşterilere ödetmeye başladı. Böylece mil puanların hemen hemen bir avantajı da kalmamış oldu.

Mil kullanmadan ekonomik bir uçuş, mil kullanarak yapılan uçuşla aynı ücrete kadar çıkabiliyor.

Yüzde 1'den binde 5'e

Bu alanda birçok banka kredi kartı özelliği taşıyan kartlar ile yapılan alışverişte yüzde 1’ler düzeyinde mil puan kazandırırken, bu mil hesapları da artık binde 1’lere, binde 5’lere çekilmiş durumda.

Diğer yandan mil kartlarının yıllık aidatı da 135 lira ile 150 lira arasında bulunduğu için bu kart sahipleri diğer kredi kartlarının iki misli kart ücreti ödüyor.