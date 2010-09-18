-KARL KASIRGASI MEKSİKA'DA VERACRUZ (A.A) - 18.09.2010 - Meksika körfezini vuran Karl kasırgasında 2 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin tek nükleer tesisiyle bazı petrol platformlarının kasırga yüzünden kapatıldığı bildirildi. Kasırganın sahil kesiminden iç kesimlere ilerledikçe şiddetini azaltarak tropikal fırtınaya dönüştüğü, ancak hızını kaybetmeden önce Naxticapan kasabasında yol açtığı toprak kaymasında 61 yaşındaki bir kadınla 2 yaşındaki bir kız çocuğunun öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi. Karl kasırgasının Veracruz eyaletinde de büyük hasara yol açtığı, ağaçların, reklam panolarının ve elektrik direklerinin devrildiği, bazı evler yıkılırken, çok sayıda evin hasar gördüğü kaydedildi. Bölgenin sivil savunma başkanı, Karl'ın, 1955'teki Janet kasırgasından bu yana eyaleti vuran en güçlü kasırga olduğunu söyledi.