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BBC Türkçe

Karkamış'a havan mermisi atıldı, ilçe boşaltılıyor

Karkamış\'ın merkezine sınırın Suriye tarafından havan topu mermisi atıldı. Polisin, halka ilçeyi boşaltmaları çağrısı yaptığı haberleri geliyor.

23 Ağustos 2016 22:22

Gaziantep'e bağlı sınır ilçesi Karkamış'ta belediyenin bahçesine sınırın Suriye tarafından havan topu mermisi atıldı. Polisin, ilçe sakinlerinden ilçeyi boşaltmalarını istediği bildirildi.

CNN Türk'e konuşan Karkamış Belediye Başkanı Nuh Kocaaslan ise, ilçenin boşaltılması talimatı verilmediğini, bazı sakinlerin kendi iradeleriyle ilçeden ayrıldıklarını söyledi.

Kocaaslan, polisin ara ara halkın güvenliği için uyarılar yaptığını ancak ilçenin tamamen boşaltılması için bir talimat verilmediğini belirtti.

Karkamış'a bugün erken saatlerde iki hava mermisi atılmıştı. İlçeye öğleden sonra iki hava mermisi daha isabet etti.

Türk topçu bataryaları düşen havan mermileri ardından Suriye tarafında, IŞİD'in elinde bulunan Cerablus'taki hedeflere atış yaptı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre belediye hoparlörlerinden halka evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı, ajans daha sonra polislerin ilçe meydanında gazetecilerden ve sivil halktan can güvenlikleri için ilçeyi boşaltmalarını istedi.

DHA, aracı olmayanlar için ise Kaymakamlık önüne minibüsler getirtildiğini bildirdi.

İlçeye bağlı Soylu Mahallesi'ndeki Köprüaltı Jandarma Karakolu'nun çevresine çok sayıda tank ve zırhlı araçla askeri personel konuşlandırıldı.

Sınır hattındaki karakolda önlemler üst seviyeye çıkarıldı.

Karakolunun bulunduğu Oğuzeli kavşağında ise jandarma ilçeye giriş ve çıkışı kapattı.

Bugün Kilis'e ise sınırın Suriye tarafından üç roket mermisi atıldı.

Roket mermileri, Mücahitler Mahallesi'ne düşerek patladı.

Mermilerin düşmesi ardından Türk topçu bataryaları roketlerin atıldığı bölgeyi bombaladı.

Roketlerin IŞİD'in elindeki El Bab bölgesinden atıldığı belirtiliyor.

Kilis'e daha önce atılan roketlerden 21 kişi yaşamını yitirmişti.

Suriyeli silahlı muhalif grupların Türkiye-Suriye sınırı üzerinden Cerablus'a yönelik büyük bir operasyona başlayacağı bildiriliyor.

BBC'nin Gaziantep'te konuştuğu bir Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) üyesi, yaklaşık 1500 silahlı muhalifin Karkamış'a geldiğini ve Türk topçularının da desteğiyle Cerablus'u IŞİD'den almak için kuzeyden cephe açmaya hazır olduklarını ifade etmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu akşam saatlerinde yaptığı açıklamada ise "Cerablus operasyonu için her türlü desteği sağlayacağız" dedi.

Cerablus'a doğru ilerlemeye çalışan bir diğer silahlı grup ise Suriye'deki Kürt silahlı gücü YPG'yi de içinde barındıran Suriye Demokratik Güçleri.

Geçen hafta Menbic'i IŞİD'in elinden aldıktan sonra batıya doğru ilerleyişini sürdüren Suriye Demokratik Güçleri, Cerablus'un güneyinde etkinliğini artırıyor.

Pazartesi akşamı Türkiye tarafından yapılan topçu atışlarında Menbic'deki YPG'nin de hedef alındığı ifade edilmiş ve Cerablus'la eşzamanlı olarak Menbic'deki hedeflere 20 topçu atışı yapıldığı kaydedilmişti.

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