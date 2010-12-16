Karizması yetti!

T24 - UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmayı daha önce garantileyen Beşiktaş sahasında ağırladığı Rapid Wien'i prestij maçında 2-0 ile geçti. Goller Quaresma ve Fabian Ernst'ten geldi.



UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda gruptan ikinci olarak çıkmayı CSKA Sofya deplasmanında garantileyen Beşiktaş prestij için çıktığı Rapid Wien maçından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle:



Avusturya temsilcisi karşısında rahat bir oyun sergileyen Beşiktaş 32. dakikada Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın uzak mesafeden attığı harika golle 1-0 öne geçti. Bu golle soğukta ısınan taraftarlar ilk yarının son dakikasında bu kez Ernst'in golüyle ayağa fırladılar. 45. dakikada sağ kanattan gelen ortaya kafayla dokunan Alman futbolcu Ernst'in golüyle Beşiktaş ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.



İkinci yarıda gelişen ataklar gol getirmeyince Beşiktaş sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve puanını 13'e çıkardı.





QUARESMA VE FERRARİ SAHADA



Beşiktaş'ta Zapotocny 24. dakikada sakatlanarak yerini Ersan Adem Gülüm'e bıraktı. Sakatlıktan kurtulan Quaresma'nın Guti ile birlikte çıktığı Rapid maçında İspanyol futbolcu Beşiktaş formasıyla ilk kez kaptan olarak bir maçta boy gösterdi. En son 16 Ekim Cumartesi günü Spor Toto Süper Lig'de oynanan Manisaspor maçında oynayan Ferrari, tam 60 gün sonra formasına kavuştu. İtalyan futbolcu, bu sürede sakatlığı nedeniyle takımının 13 resmi maçında forma giyemedi. Ligde 13. haftadaki Konyaspor maçında sakatlanan Quaresma ise 4 maç sonra takımdaki yerini aldı.



Öte yandan Rapid Wien'de de Türk asıllı futbolcu Veli Kavlak kaptan olarak sahada yer aldı.





FERRARI VE ZAPOTOCNY DEFANSIN GÖBEĞİNDE



Rapid Wien karşısında farklı bir kadro sahaya süren Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, savunmanın göbeğinde Matteo Ferrari ve Tomas Zapotocny'yi görevlendirdi.Ersan'ı yedek soyunduran Alman teknik adam, İsmail'i savunmanın solunda oynatıp Tabata'ya da ilk 11'de şans tanırken, Ali Kuçik de forvette oynadı.





17 KİŞİLİK KADROYLA SAHAYA ÇIKTILAR



Beşiktaş, sahaya 18 yerine 17 kişilik kadroyla çıktı.A2 takımından Furkan Şeker ilk kez maç kadrosuna alınırken, yedek kulübesindeki diğer isimler ise kaleci Umut, sakatlığı geçen Nobre, İbrahim Üzülmez, Ersan ve Erhan oldu.





Stat: Fiyapı İnönü



Hakemler: Peter Rasmussen, Torben Jensen, Lars Ri (Danimarka)

Beşiktaş: Cenk, Ferrari, Zapotocny (Dk. 23 Ersan), Hilbert (Dk. 82 Erhan), İsmail, Guti, Ernst, Aurelio, Tabata, Ali Kuçik, Quaresma (Dk. 68 Nobre)

Rapid Wien: Payer, Tanju (Dk. 67 Patocka), Sonnleitner, Soma, Katzer, Kulovits (Dk. 46 Saurer), Yasin, Trimmel (Dk. 46 Dober), Veli, Drazan, Gartler

Goller: Dk. 32 Quaresma, Dk. 45 Ernst (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 24 Veli, Dk. 81 Yasin, Dk. 85 Katzer (Rapid Wien), 89 Ersan (Beşiktaş)





MAÇTAN DAKİKALAR



15. dakikada Quaresma'nın soldan pasında savunmanın arkasında ceza alanı içinde boş pozisyonda kalan Ali Kuçik'in dokunamadığı top kaleye paralel bir şekilde taca çıktı.

25. dakikada Yasin'in ortasında ceza alanı içinde boş pozisyonda topla buluşan Katzer, kötü bir kafa vuruşu yapınca kaleci Cenk meşin yuvarlağa rahat bir şekilde sahip oldu.

32. dakikada Guti'nin sağdan kullandığı korner atışında savunmadan seken topu ceza yayı önünde önünde bulan Quaresma, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

40. dakikada Quaresma'nın ceza alanı içinde sağ çaprazdan falsolu vuruşunda kaleci Payer topu kontrol edemedi. Ancak pozisyonu takip etmekte ağır kalan Ali Kuçik'in müdahale edemediği meşin yuvarlağa Payer sahip oldu.

42. dakikada Hilbert'in sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Payer meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

43. dakikada Drazan'ın sağdan ortasında arka direkte seken topu önünde bulan Trimmel'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Cenk'ten döndü. Rapid Wienli oyuncuların bir kez daha müdahale ettiği top bu sefer auta çıktı.

45. dakikada Beşiktaş, ikinci kez korner atışından gol buldu. Guti'nin yine sağdan kullandığı korner atışında altıpasta topla buluşan Ernst, meşin yuvarlağı kafayla filelere atarak farkı 2'ye çıkardı ve Beşiktaş ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

68. dakikada güzel hareketlerle sağdan ceza alanına giren İsmail, topu müsait durumdaki Ernst'e bıraktı. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci meşin yuvarlağı direğindibinde yatarak kontrol etti.

76. dakikada Katzer'in sağdan yerden ortasında altıpasta boş pozisyonda Suarer, topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Cenk meşin yuvarlağı kornere göndererek önemlibir pozisyonu önledi.

77. dakikada Ernst'in ceza alanı içinde sağdan yerden ortasında altıpasın önünde topla buluşan Tabata'nın yerden sert şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

90. dakikada Guti'nin savunmanın arkasına attığı topu alan Nobre, meşin yuvarlakla ceza alanına girdi. Nobre, kaleciyi geçip yerden vurdu, ancak kaleci Payer, yetişerek meşin yuvarlağı kontrol etti.





