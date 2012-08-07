Kariyerini Türkiye'de sonlandıracak

NBA ’de 12 sezondur mücadele eden Hidayet Türkoğlu, kariyerine Türkiye’de nokta koymak istediğini ifade etti.



Milli oyuncu, NBA ’de iki sezon daha kontratının bulunduğunu hatırlatarak, ”Fiziksel olarak bir sorun ile karşılaşmazsam, birkaç sene daha oynayıp, son senemi Türkiye ’de geçirmek istiyorum. Kariyerimi Türkiye ’de bitirmek istiyorum. Son senemi burada Türk halkının önünde geçirip, onlara bir şekilde teşekkür etmek istiyorum. Çünkü beni bu noktalara getiren onlardır” ifadelerini kullandı.

Hidayet Türkoğlu, kendisi ile Kerem Tunçeri ve Ömer Onan gibi tecrübeli isimlerin, (A) Milli Takım’ın Avrupa Şampiyonası elemeleri kadrosunda yer almamasının genç oyuncuların önünü açtığını belirterek, ”Biz ağabeyleri olarak bunun olmasını çok istedik. Bu anlamda iyi bir adım atıldı. Milli Takım’daki genç oyuncularımız şu ana kadar gerçekten çok iyi bir performans sergiliyorlar ve iyi de bir takım havası yakaladılar. Biz de ağabeyleri olarak bundan gayet keyif duyuyoruz” dedi.

Genç oyuncuların ileride milli formayı başarıyla taşıyacağına inandığını anlatan Hidayet Türkoğlu, şunları kaydetti:



”Genç yaşta fırsat bulup, bu fırsatı iyi değerlendirmeleri onlar için çok önemli, bizim açımızdan da mutluluk verici. Onların bu şekilde gelişmelerini görmek, ağabeyleri olarak bizleri her zaman mutlu eder. Önlerinde bir kaç turnuva daha var, inşallah oralarda da daha iyi bir form grafiği çizip, elemeleri de sorunsuz bir şekilde bitirip, Avrupa Şampiyonası’na gitme hakkı kazanırız. Bu takımdan önümüzdeki sene kadroya dahil olacak çok arkadaşın olacağına inanıyorum. Yavaş yavaş takıma dahil olmaları, Türk basketbolunun ileride gayet emin ellerde olduğunu gösterecektir.”



Hidayet Türkoğlu, 2013 Avrupa Şampiyonası’nda genç oyunculara çok ihtiyaçları olacağını vurgulayarak, ”Bu seneyi bu şekilde geçirmemizin nedeni genç arkadaşlarımızın daha fazla şans bulmasını ve tecrübe kazanmalarını sağlamak. Önümüzdeki sene onların da tecrübeleri artmış olacak ve bizim tecrübelerimizle birlikte daha kuvvetli bir ekip olacağız. Sonuçta onlara ihtiyacımız olacak. Onların hazır olmaları milli takımın yararınadır. O yüzden şimdiden böyle bir kamp geçirmeleri hem milli takım açısından hem de onların kariyeri açısından önemli bir karardır” diye konuştu.





‘Türk basketbolu daha iyi noktalara gelecek'



Hidayet Türkoğlu, basketbolda altyapı milli takımlarının son yıllarda önemli başarılar elde ettiğini hatırlatarak, ”Geçenlerde Yıldız Milli Takımımız Avrupa Şampiyonu oldu. Genç Milli Takımımız da Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek ve inşallah iyi bir performans sergileyecek. A Milli Takım’da bulunan gençler de o seviyelerde başlayıp buraya kadar geldi. Türk basketbolu ileride daha iyi noktalara gelecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.