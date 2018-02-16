Kariyerindeki ilk olimpiyat altınını aldı!

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda Alp disiplini kadınlar slalom yarışında İsveçli Frida Hansdotter altın madalya kazandı.

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların yedinci gününde, kadınlar slalomda 32 yaşındaki İsveçli sporcu Hansdotter, 1.38.63'lük zamanlamasıyla kariyerinin ilk olimpiyat altınına uzandı.

Hansdotter, Alp disiplininde Anja Parson ve Pernilla Wiberg'den sonra altın madalya kazanan üçüncü İsveçli kadın sporcu unvanını elde etti.

Milli sporcu Özlem Çarıkçıoğlu'nun tamamlayamadığı yarışta, İsviçreli Wendy Holdener 1.38.68 ile gümüş, Avusturyalı Katharina Gallhuber de 1.38.95 ile bronz madalyanın sahibi oldu.