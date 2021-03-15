T24 LogoT24 Logo
Spor

Kariyeri boyunca 41 kupa kazanan Dani Alves, 16 yıl sonra ilk kez bir sezonu kupasız tamamlayacak

15 Mart 2021 14:30

Kariyerine Brezilya takımlarından Sao Paulo'da devam eden Dani Alves, 16 yıl sonra ilk kez bir sezonu kupasız tamamlayacak. 37 yaşındaki futbolcu, kariyerinde kazandığı 41 kupa ile rekorlar kitabında yer alıyor.

Brezilya Ligi'nde Palmeiras'la 1-1 berabere kalan Sao Paolo'nun şampiyonluk hayalleri suya düştü. Bu gelişme Sao Paolo'da forma giyen Dani Alves'in 16 yıl sonra bir ilki yaşamasına neden oldu.

Avrupa kariyerine Sevilla'da başlayan tecrübeli oyuncu sonrasında Barcelona, Juventus ve Paris Saint-Germain'de forma giydi. 2005-2006 sezonundan itibaren her yıl en az bir şampiyonluk yaşayan Dani Alves, bir sezonu ilk kez kupa kazanamadan kapatacak.

37 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca kazandığı 41 kupa ile rekorlar kitabına girmeyi başardı.

dani alveskupabrezilya16 yıl41 kupapsgbarcelona
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24