"Kariyerimin sonuna daha da yaklaştım" diyen Şarapova, tenis kariyerini noktalıyor mu?

Ünlü Rus tenisçi Mariya Şarapova, İtalya’nın başkenti Roma'daki WTA turnuvasında Letonyalı Yelena Ostapenko'yu yenerek yarı finale çıktı. Ama maçtan sonra yaptığı açıklama, "kariyerini sonlandırıyor mu" sorusunu akıllara getirdi.

Şarapova, Roma'daki çeyrek final maçında Ostapenko'ya karşı 3 saat mücadele etti ve yarı final maçına çıkmayı başardı.

"Sonuna yaklaştım"

Sputnik'te yer alan habere göre; yarı finalde Simona Halep'le karşılaşacak ünlü tenisçi maç sonrası yaptığı açıklamada "Bunların önemli anlar olduğunu anlıyorum. Kariyerimin sonuna daha da yaklaştım. Nasıl biteceğini bilmiyorum, ancak benim istediğim gibi olmasını umuyorum" dedi.

"Zor zamanlardı"

Kariyerinin en zor zamanlarını atlattığını belirten Şarapova "Çok zorlu geçen aylarım oldu ve onları atlattım" ifadelerini kullandı.

Dopingden dolayı menle karşılaşmıştı

Yasaklı maddeler listesine alınan meldonyum maddesini kullandığı gerekçesiyle 15 ay maçlardan men edilen Şarapova, geçen yıl nisan ayında Stuttgart Açık turnuvasıyla kortlara geri dönmüştü.