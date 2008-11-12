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Spor

'Kariyerim bitmedi'

Roma kaptanı Francesco Totti geçirdiği ameliyat sonrası toparlanamayacağı ve futbol kariyerini bitirmesi gerektiği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

12 Kasım 2008 02:00


Roma kaptanı Francesco Totti geçirdiği ameliyat sonrası toparlanamayacağı ve futbol kariyerini bitirmesi gerektiği yönünde çıkan haberleri yalanladı.


Geçtiğimiz sezon Roma Olimpiyat Stadı'nda Livorno maçında ağır bir şekilde sakatlanan Totti, sezon bitiminde dizinden ameliyat olmuştu. Bütün yazı tedavi ve rahabilitasyon çalışmalarıyla geçiren Totti, sezon başından beri eski performansından uzak bir görüntü çiziyor.
Tam olarak iyileştiği bilinse de, oyuncunun yaşının ilerlemiş olması yeniden tam kapasite futbol oynayamayacağı yönünde haberler çıkmasına neden oldu.

Futbolu bırakmasını gerektirecek bir durum olmaığını ifade eden Totti, “Yanlış bir ameliyat geçirdiğim ve futbolu bırakacağım yönünde saçma haberlerle karşılaşıyorum. Bu tip haber yapan insanlar benim tedavi sürecimle ilgili hiçbir bilgiye sahip değildir. Herkes benim iyileşmem için elinden geleni yapıyor ve sağlığımı herşeyin üstünden tutuyor. Futbol yaşantım risk altında değil.” dedi.

Maç eksiğini hızla kapatan Totti, Roma derbisinden ilk onbirde sahaya çıkıp takımı için mücadele etmek istiyor.

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