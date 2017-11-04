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Spor

Kariyer rekorunu kıran Maicon: Her maçımıza son maçımız gibi hazırlanıyoruz

"Son iki haftada da aynı hırsla mücadele ettik ama sonuçlar gelmedi"

04 Kasım 2017 01:26

Gençlerbirliği'ne attığı gol ile 4 gole ulaşan ve kariyer rekorunu kıran Galatasaraylı savunmacı Maicon, takımının Başkent ekibi karşısında evinde aldığı 5-1'lik galibiyetin ardından, "Her maçımıza son maçımız gibi hazırlanıyoruz. Bu hırsla oynuyoruz ve bugün de bunu en iyi şekilde başardık" dedi.

Başkent ekibine attığı golle ligin 11. haftası olmasına rağmen kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan Brezilyalı savunmacı, aldıkları 3 puanın yanı sıra oynadıkları oyunun kendisini tatmin ettiğini söyledi.

Maicon, maç sonu beIN SPORTS'a şunları kaydetti:

"Bu sezonki 4. golümü attım. Çok mutluyum. Aldığımız galibiyet de çok önemliydi. Bu 3 puanın gelişi de güzel oldu. Farklı bir galibiyetle 3 puan almamız ayrı bir güven verdi. Gösterdiğimiz oyundan ve attığım golden dolayı çok mutluyum.

Bu haftaki en büyük fark sonuçtu. Son iki maçta da aynı hırsla mücadele eden bir takım vardı ama ne yazık ki son 2 haftada sonuçlar gelmedi. Bugüne baktığımızda sonuç güzel ve rahat geldi.

Her maçımıza son maçımız gibi hazırlanıyoruz. Bu mentaliteyle oynamaya çalışıyoruz, bu hırsla oynuyoruz ve bugün de bunu en iyi şekilde başardık."

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