Kariyer.net'ten 50 bin kişinin verilerinin çalındığı iddiasına yalanlama: Kendi sistemimizden kaynaklanmadı

Kariyer.net, 50 bin üyesinin kişisel verilerinin çalındığı gerekçesiyle Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) başvuru yaptığı iddiasını yalanladı. Kısıtlı bir grup Kariyer.net adayının bilgilerinin sızdırıldığını ancak bunun, kendi sistemlerindeki bir açıktan kaynaklanmadığını ve yükümlülükleri gereği KVKK'ya başvurduğunu açıklayan Kariyer.net, "day verilerinin sistemimize izinsiz erişimle çalındığını belirten ifadeler kesinlikle doğru değildir" açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin önde gelen online iş bulma platformlarından Kariyer.net, 50 bin üyenin kişisel verilerinin çalındığını ileri sürülmüştü. Konu hakkında açıklama yapan site, verilerin dışarıya sızdırıldığı bilgisinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Kariyer.net'in açıklaması şu şekilde:

"Kısıtlı bir grup Kariyer.net adayına ait bilgilerin internet ortamında paylaşıldığı bilgisini almamız üzerine yaptığımız incelemeler; durumun Kariyer.net’ten kaynaklanmadığını göstermektedir. Bu listenin Kariyer.net sistemlerine yetkisiz bir erişim sonucu elde edildiğine yol açacak herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Kendi sistemlerimizden kaynaklanan bir durum söz konusu olmasa da yükümlülüğümüz gereği KVKK’ya bildirim yapmış bulunmaktayız. Dolayısıyla Kariyer.net aday verilerinin sistemimize izinsiz erişimle çalındığını belirten ifadeler kesinlikle doğru değildir.



Kullanıcılarımızın verilerinin güvenliği şirketimizin en temel önceliklerinden biridir. Kuruluşumuzdan bu yana veri güvenliği konusunda derinlemesine ve detaylı çalışmalar hassasiyetle yürütülmüş; gerekli önlemler alınmıştır. Kariyer.net’te şifreler, kriptolojik metodlarla saklanmakta (şifreli biçimde tutulmakta), dolayısıyla sistemlerimizde açık şekilde yer almamakta, şirketimizdeki hiç kimse tarafından bilinmemekte ve şifrelere ulaşılamamaktadır.



Diğer taraftan; kullanıcıların, tek bir kullanıcı adı ve şifre ile birçok farklı internet sitesini kullandığı çok rastlanılan bir davranıştır. Bu durumun başka bir sitenin şifreleme tedbirlerini almamasından kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir"

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