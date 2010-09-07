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Ekonomi

Kariyer için 112 milyon liradan vazgeçti

İngiliz bankacılık devi Barclays yeni CEO'sunu bahçesinde buldu. Aynı grubun aracı kurumunu yöneten Bob Diamond bankanın CEO'luğu için yıllık 112 milyon liralık gelirini feda ett

07 Eylül 2010 03:00

T24- Uzun bir süredir Barclay bankasının başına kimin geçeceği üzerine spkeülasyonlar dönüyordu. Fakat ortaya atılan onca isme rağmen İngiliz bankacılık devi Barclays CEO'luk teklifini grup içinden bir isme yaptı: Barclays Capital CEO'su Bob Diamond.


Habertürk'ün haberine göre, Diamond'ın bu teklifi kabul etmesiyle birlikte atama haberi de bugün resmen verildi. Fakat Diamond'ın bu teklifi kabul etmesi bazı kesimlerde şaşkınlıkla karşılandı. Çünkü Diamond, mevcut görevinde yıllık 250 bin sterlin sabit maaş, bunun 100 katı kadar yıllık bonus (25 milyon sterlin) ve yaklaşık yıllık 35 milyon sterlin de diğer teşvik ödemelerinden yararlanıyordu. Yani toplamda Diamond'ın yıllık geliri 60 milyon sterlini buluyordu.


Diamond'ın teklif ettiği Barclays bankasının CEO'luğu görevinde ise maaşı 1.35 milyon sterline yükselecek. Buna karşılık alacağı bonuslar, İngiltere'deki bazı kriz sonrası yasal düzenlemeler nedeniyle bonusları tırpan yiyen diğer banka CEO'larına yakın bir seviyede gerçekleşecek. Yani 1.35 milyon sterlinlik sabit maaşının ancak 7.5 katı akdar bonus alabilecek. Böylece Diamond'ın yıllık maksimum geliri yeni görevinde 11.5 milyon sterline kadar düşmüş olacak.


Kısacası Diamond aracı kurum CEO'luğundan banka CEO'luğuna terfi edebilmek için yıllık 48.5 milyon sterlinden (112 milyon TL) vazgeçmiş oldu.

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