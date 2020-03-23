Karius İngiltere'ye dönüyor

Beşiktaş'tan sezon sonunda ayrılacak olan Loris Karius, takım arayışlarına hız verdi.

Beşiktaş'ın 2 yıllığına Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius, beklentilerin oldukça uzağında kalırken sezon sonunda 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu kullanılmayacak.



Alman file bekçisi, Liverpool tarafından da kadroda düşünülmezken İngiliz basınından da durumu ile ilgili flaş bir iddia geldi.



Çıkan haberlere göre Karius'un bir başka Premier ekibi West Ham ile temasta olduğu ve yeni sezonda Londra ekibinin formasını giymeye yakın olduğu ileri sürüldü.