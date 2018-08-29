Karius: Beşiktaş'a geldiğim için onur duyuyorum

Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleci Loris Karius, kendisini siyah beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı. Vodafone Park'ta düzenlenen imza töreninde Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da hazır bulundu.

Fikret Orman, yeni kalecileri Loris Karius'un transferi için, "Biraz zor oldu, kolay olsa herkes yapardı. Loris, ailemize hoş geldin diyorum. Annesi ve babası da burada olacaktı ama Almanya'ya dönmeleri gerekti. Baş başa bir imza töreni oldu. Beşiktaş'a hoş geldin diyyorum ve şampiyonluklar yaşayacağımıza inanıyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'a geldiğim için onur duyuyorum"

Karius, Beşiktaş'a geldiği için çok büyük sevinç yaşadığını belirterek, "Çok mutluyum ve heyecanlıyım. Bugün çok büyük bir kulübün parçası oluyorum. Takım arkadaşlarımla tanıştım. Çok heyecan verici bir denedeyim. Çok büyük bir geleneği olan ve büyük bir taraftar kitlesine sahip bir kulüp. Onur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Karius, siyah beyazlı takıma gelerek kariyeri için olumlu bir adım attığını söyleyerek, "Buraya gelerek kariyerim için ileriye bir adım attığımı düşünüyorum. Burada gelişme potansiyeli oldukça yüksek. Takım arkadaşlarımla kupalar, zaferler kazanmak istiyorum" diye konuştu.

"Taraftarın ve kulübün ilgisi transferimde etkili oldu"

Beşiktaş'a gelmesinde iki önemli nedenin olduğunu dile getiren Karius, "Transferim için iki önemli neden var. Birisi taraftarların ilgisiydi. Taraftarlar takımın bana ilgili olduğu andan itibaren mesajlarla destek verdiler. Bu benim için ve her futbolcu için önemli. Herkes böyle bir desteği görmek ister. Siz de bunu görünce en iyisini yapmak istersiniz. İkinci en önemli neden ise kulübün bana ilgisi oldu. Beşiktaş'ın bana gösterdiği ilgi de transferim için etkili oldu" dedi.

Beşiktaş'ın eski futbolcuları ile transfer sürecinde görüşmediğini belirten Karius, "Mario Gomes ile konuşmadım. Ama kulüple ilgili tamamen olumlu şeyler duydum. Onun burada ne kadar iyi işler çıkardığını biliyorum. Mario Stuttgart'tayken beraber oynadık. Ortak arkadaşlarımız var. Ama duyduğum şeyler pozitifti" açıklamasını yaptı.

"Geleceğe odaklandım"

Geçen sezon oynanan Liverpool ile Real Madrid arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı gollerle ilgili olarak Kairus, "Futbolda böyle şeyler olabiliyor. Sakatlıklar da böyle. Nerede başınıza ne geleceğini bilemiyorsunuz. Amam şunu da unutmamak gerekiyor, Şampiyonlar Ligi'nde final oynamak kaç oyuncuya, kaç kaleciye nasip olmuştur. Şanssız bir gün geçirdik ve geçmişte kaldı. Geleceğe odaklandım" diye konuştu.

Beşiktaş'ın eski kalecisi Raimond Aumann hakkında da Karius, "Tabii bende Aumann'ın telefon numarası yok. Burada Alman bir kalecinin oynaması ve sizin onu hala burada hatırlamanız güzel. Umarım ben de burada iyi biz bırakırım ve beni de hatırlarsınız" dedi.

"Derbi maçlarını izliyordum"

Almanya'da birçok derbiyi izlediğini belirten Karius, "Almanya'da bütün derbileri Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını izliyordum. Almanya'da birçok Türk arkadaşım var. Transferimden dolayı mutlu olup bana mesajlar gönderdiler. Medyada yazılanları ben anlamıyorum ancak onlar bana yardımcı oldu" diye konuştu.

Sezon öncesi hazırlıklarına katıldığı için hazır olduğuna vurgu yapan Loris Karius, "Liverpool ile tüm hazırlık çalışmalarında ve hazırlık maçlarında yer aldım. Sadece transfer görüşmelerimin olduğu son günlerde risk almamak için salonda çalıştım. Teknik direktörümüz uygun görürse görev alabilirim" ifadelerini kullandı.

"Klopp kalmamı istedi"

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp ile de transferi öncesinde görüştüğünü belirten Karius, "Uzun bir konuşmamız oldu. Beni aslında kadroda tutmak istediğini söyledi ancak ben ayrılmak istediğimi belirttim. O da anlayışla karşıladı. Günün sonunda tüm taraflar için olumlu oldu" dedi.

Taraftarların gösterdiği ilgi için de Kairus, "Bu benim için hiç sorun değil. Sokakta ve şehirde bunu hissediyorsunuz. Bu onların stadyumda verilen desteğine karşı sizde bir karşılık veriyorsunuz. İstek ve arzularını yerine getirmeye çalışıyorsunuz" şeklinde konuştu.