Eski Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu Başkanı Avundukluoğlu, suskunluğunu bozdu: Bana kimse yardımcı olmadı. Dönemin bakanı Menteşe 'Karıştırma bu işleri' dedi.



Herkes konuştu ama o hep sustu. Eski TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu Başkanı Sadık Avundukluoğlu Sabah gazetesine şok açıklamalarda bulundu: "908 faili meçhul tespiti yaptık. Diyarbakır, Batman gibi illere gidip, polis ve jandarmaya, 'Bana faili meçhullerle ilgili belge bilgi verin' dedim, kimse yardımcı olmadı. Dönemin İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'ye gittim, Uğur Mumcu'nun katillerini gören 'Ayhan Ayten'i dinlemek istiyorum' dediğimde, 'Ne yapacaksın? Karıştırma bu işleri ' diye cevap verdi."



Sadık Avundukluoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'de terör örgütlerini yönlendiren büyük bir gücün olduğunu belirtti. "Kurumlar içerisinde büyük bir güç var ve o güç, ülkenin 24 saatini programlıyor. Dışişleri'nde, İçişleri'nde, Adalet Bakanlığı, MİT ve yargıda çok ciddi sızmalar var" diyen Avundukoğlu, topyekün temizlik için devletin önce kendi içini temizlemesinin şart olduğunu vurguladı.



Kendisinin daha önce devletin ilgisizliğinden, siyasi partilerin komisyonu yok saymasından ve daha da önemlisi çalışmalarının kimler tarafından engellendiğinden söz ettiğini ancak kimsenin bu sözleri üzerine almadığından yakınan Avundukluoğlu, "Şimdi gündem Ergenekon. Türkiye'nin hemen her yerinde toprak altına gömülü silahlar, patlayıcılar, faili meçhule giden kişilerin kemikleri çıkarılıyor" dedi, şöyle devam etti; "1975 ile 1990 yılları arasında uzun uğraşlar sonucunda 908 faili meçhul cinayeti tespit ederek rapor haline getirmiştim. Ancak raporu Amerikan Büyükelçiliği ve Bülent Ecevit'in haricinde kimse istemedi. 'Sana ne oluyor' diye tavır koyanlar da oldu. Fakat aradan geçen 15 yıla bakıldığında bu raporun gerçekleştiğini görüyorum. O görevliler gerçekten Türkiye'de terörün yok olmasını istiyorlarsa benim 15 yıl önce yazdığım rapora bakmaları gerekiyor."



"Maalesef her dönemin bir Tuncay Güney'i çıktı" diyen Avundukluoğlu, şunları söyledi: "Mumcu dosyasını inceledim. Ayhan Ayten adında biri dürbünü almış, Mumcu'nun kurban gittiği sokakta yaşananları tek tek çekmiş. İfadesini gördüm, Garih, Hrant Dink cinayetleri gibi her şey bütün ayrıntısına kadar anlatılmış emniyete. Komisyona çağırdım. Polis, 'biz ifadesini aldık, bıraktık' dedi. Ardından yazılı tekrar çağırdım. Yine bana, 'bulamıyoruz' yanıtını verdiler. Dönemin İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'yi aradım. Durumu anlattım. Kendisi bana, 'ne yapacaksın, karıştırma bu işleri' dedi."