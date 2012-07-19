Karısının cinsel organına asma kilit taktı!

Hindistan'da bir kocanın, işe gittiği zamanlarda başka erkeklerle ilişki kurmasın diye karısının cinsel organına asma kilit taktığı ortaya çıktı.

DHA'nın Daily Mail’e dayandırdığı habere göre, Hindistan ’ın Indore kentinde meydana gelen tüyler ürpertici olay intihar girişiminde bulunan bir kadının hastaneye kaldırılmasıyla ortaya çıktı. Fare zehiri içtikten sonra Maharaja Yashwant Raoin Hastanesi’ne kaldırılan kadının vücudunda yapılan incelemede, cinsel organının kenarlarında bazı deliklere rastlandı.

Yapılan soruşturmada, Sitabai Chouhan adlı kadının cinsel organına, kocası tarafından asma kilit takıldığı ortaya çıktı.

Koca Chouan’ın asma kilidi ilk kez dört yıl önce 16 yaşındaki karısını ilaçla uyuttuktan sonra taktığı ortaya çıktı. Karısını ilaçla bayıltan Chouan, ateşte kızdırdığı iğneyle karısının cinsel organında delikler açtı. Dört yıldır deliklere asma kilit takarak karısının başka erkeklerle ilişki kurmasını engellemeye kalkan kocanın alkolik olduğu ve zihinsel sorunları bulunduğu bildirildi. Ortaçağ Avrupası’ndaki bekaret kemerlerini andıran korkunç olay üzerine koca gözaltına alınırken, kadının tedavisi sürüyor.