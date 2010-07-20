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KARISINI BIÇAK VE SATIRLA ÖLDÜRDÜ İZMİR (A.A)

20 Temmuz 2010 11:00

-KARISINI BIÇAK VE SATIRLA ÖLDÜRDÜ İZMİR (A.A) - 20.07.2010 - İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini, bıçak ve satırla öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan 2 kızını da yaraladı. Alınan bilgiye göre, bir süredir işsiz olduğu belirtilen Tevfik Acar (47), Gültepe 2644 Sokak'taki evinde, eşi Songül Acar (44) ile tartışmaya başladı. Temizlikçi olarak çalıştığı belirtilen eşiyle iş konusunda başlayan tartışma kavgaya dönüştü.  Tevfik Acar, bıçak ve satırla eşine saldırdı. Bu sırada evde bulunan ve araya giren kızları Rabiya Acar (17) ve Ebru Acar (21) da bıçak darbelerinden yara aldı. Boynundan ve göğsünden yaralanan Songül Acar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralılar Yenişehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan göğsünden ve sırtından yaralanan Rabiya Acar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olay sırasında cinnet getirdiği ileri sürülen Tevfik Acar, olay yerinde gözaltına alındı. 

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