Karısını yiyen timsahtan intikamını aldı

Demeteriya Nabire dört ay önce su getirmek için evinin yakınındaki göle gittiğinde bir timsah tarafından öldürülmüştü. Timsah aynı yere döndüğünde bu kez Nabire'nin eşi intikam almak için onu bekliyordu.

Demeteriya Nabire, köyünden kadınlarla birlikte göl kenarına gitmişti. Timsaha yakalandığında Uganda'nın Kyoga gölünden su alıyordu. Timsah kadını çekerek götürdü ve bir daha da onu gören olmadı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Eşi Mübarek Batambuze mahvolmuştu - Nabire hamileydi ve doğmamış çocuğunu da kaybetmişti. Kendini çaresiz hissediyordu. Ama geçen ay timsahın aynı yere geri döndüğünü duydu.

"Biri beni aradı ve Mübarek sana bir haberim var. Karını öldüren timsah geri geldi. Şu anda ona bakıyoruz dedi" diye anlatıyor.

50 yaşındaki balıkçı, bunun üzerine arkadaşlarıyla göle gitti. "Koca bir canavardı. Taşlarla sopalarla vurmaya çalıştık, ama yapabileceğimiz bir şey yoktu" diyor.

Butambaze bunun üzerine köydeki demirciye gitmiş:

"Karımı ve doğmamış çocuğumu öldüren hayvanla mücadele ettiğimi söyledim. İntikam almayı çok istiyordum ve demirciden bana timsahı öldürebilecek bir mızrak yapmasını istedim".

Beş dolara mızrak

Butambaze demircinin mızarğı beş dolara yaptığını anlatıyor. Bu miktar Batambuze için az para değildi, ancak yine de geleceğini karartan hayvanı öldürmekte kararlıydı.

"Timsah karımı tamamen yedi. Geride hiç bir şeyi kalmadı. Ne vücudundan bir parça, ne elbisesi. Ne yapacağımı bilmiyordum. Bir anne ve henüz doğmamış çocuğu. Hayatım kararmıştı. Mahvolmuştum."

Batambuze, ucuna keskin demir takılı bir mızrakla nehre karısının intikamını almaya gitti. Nehre vardığında timsah hâlâ oradaydı. Arkadaşları korkuya kapıldılar ve Batambuze'yi "Hayvana saldırma, kocaman. Seni parçalayabilir. Mızrak işe yaramaz" diye uyardılar.

Ama Batambuze kalmakta ısrar etti; "İlk denememde öldüremedim. Hayvanın beni öldürmesi umrumda değildi. Onu öldürmeye kararlıydım."

Uganda, Yaban Hayatını Koruma Kurumu'ndan Oswald Tumanya timsahın 600 kilo ağırlığında ve dört metreden uzun olduğunu söyledi.

"Çok korkmuştum ama mızrak bana yardımcı oldu" diyor Batambuze.

Mızrağın ucuna bir halat bağlamış ve ucu timsaha girince, halatı belli bir açıdan çekerek, daha da saplanmasını sağlamış.

"Arkadaşlarım da hayvana taş atarak bana yardım etti" diyor.

"Timsah çırpınmaya başladı. Çok korkuyorduk. Ama öyle kararlıydım ki ölümden korkmuyordum".

Batambuze ile arkadaşlarının timsahla mücadelesi birbuçuk saat sürdü ama sonunda hayvanı öldürmeyi başardılar.

Bitkin bir halde köye geri döndüler. Batambuze, “Herkes şoke olmuştu. Hayvanın bu kadar büyük olması herkesi şaşırtmıştı. Sıradan bir timsah değildi. Ben ve arkadaşlarım köyde kahraman ilan edildik” diyor.

Hayvanın cesedi Kampala’daki Makarere Üniversitesi’ne götürüldü. Cesedi inceleyen veteriner Wilfred Emneku, timsahın midesinde bir kaval kemiği bulunduğunu, bunun bir insana ait olduğuna inandığını ama bunun kesin olmadığını söyledi.

Avustralya’daki Charles Darwin Üniversitesi’nden timsah uzmanı Adam Britton, bunun çok olası olmadığını, kemiğin hayvanın karnında 12 ay kalamayacağını belirtiyor.

Batambuze’nin karısının yasını tutabileceği bir mezar yok.

Ancak köylüler, kendilerini timsahın olası yeni saldırılarından koruduğu için onu bir kahraman olarak görüyor.